Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de violencia vicaria: "Lo sucedido en mi matrimonio me hizo temer por mis hijos"

"Lo sucedido en mi matrimonio me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro", ha asegurado en una entrevista a The Guardian. La actriz asintió con la cabeza cuando fue preguntada por el periodista sobre si su libro relataba su proceso de divorcio en el que acusó a Brad Pitt de violencia de género. En la demanda interpuesta por Angelina Jolie, afirma que "fue verbalmente abusivo y físico" con Maddox, el hijo que tienen en común cuando se encontraban en un avión privado...