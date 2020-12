Los Ángeles-Roma, el secuestro aéreo más largo de la historia

En 1969, un joven italiano enfadado con las autoridades militares de Estados Unidos protagonizó el que, hasta el momento, es el secuestro aéreo más largo de la historia. «My name es Raffaele Minichielo I take control this airplane you’ll obey my orders I have nothing to loose». Los pilotos del vuelo de la TWA que hacía el trayecto Los Ángeles-San Francisco se quedaron atónitos al escuchar esas palabras, pronunciadas por un joven con acento italiano que, segundos antes, había entrado a la cabina acompañado de una azafata.