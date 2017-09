Angela Merkel es un símbolo para las mujeres alemanas, pero no una salvadora (ENG)

En Alemania, el 93% de los miembros de juntas ejecutivas de las empresas son hombres y casi 3 de cada 4 corporaciones no tienen mujeres en sus equipos directivos. Tan profundo sigue siendo el prejuicio cultural contra las mujeres trabajadoras, y especialmente las madres trabajadoras, que algunos jóvenes comentaristas ahora mencionan la "cuestión de género" de Alemania cómo el "problema racial" de EE.UU, un bagaje histórico que nunca se ha abordado completamente. "Así como Obama no acabó con el racismo, Merkel no ha terminado con el sexismo".