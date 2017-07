Ángel Sanchís: "Yo organizaba cenas y recaudaba dinero para Fraga"

El extesorero del PP Ángel Sanchís ha explicado este jueves que durante un tiempo se dedicó a organizar cenas que tenían como objetivo buscar financiación para el partido,y bajo las órdenes de Manuel Fraga."Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga..Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra" "No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses".Asegura que no siempre eran donaciones de empresarios y reconoce que con ellas rebasaron el límite permitido por la ley, "como todos los partidos..