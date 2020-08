Ángel Gabilondo no descarta una moción de censura contra Díaz Ayuso

El portavoz del PSM no descarta presentar una moción de censura, pero ha matizado que "no se trata de hacer un brindis al sol" sino de conseguir una nueva mayoría para la que sería necesario contar con Ciudadanos, formación con la que, por el momento, no hay ningún tipo de acercamiento."Estamos digustados y dispuestos a activar todos los procesos parlamentarios para que se dé cuenta de lo que está sucediendo", ha dicho Gabilondo.