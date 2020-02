Andrew Yang abandona la carrera a la presidencia de los EEUU [ENG]

El candidato a la presidencia ha abandonado tras los malos resultados en las primarias de New Hampshire. "Soy el chico de las matemáticas, y está claro por los números que esta noche no vamos a ganar esta carrera. No soy alguien que quiera aceptar donaciones y apoyo en una carrera que no ganaremos, por lo que esta noche anuncio que suspenderé mi campaña." Andrew Yang es conocido por haber impulsado la renta básica universal como su propuesta bandera, renombrada como el "Dividendo de la Libertad". No obstante, afirma que esto no es el final.