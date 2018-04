La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha defendido este lunes la decisión de Cristina Cifuentes de no dimitir por el escándalo de su máster, ya que alega que "no hay nada" que le haga creer que la versión de la presidenta madrileña sea falsa. No obstante, también ha añadido que si "se demuestra" que Cifuentes ha mentido "sería una razón para que ya no fuera política".