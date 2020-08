Andrea G. Henry: "Hay jóvenes desmotivados pero, a la hora de la verdad, se movilizan"

Con 19 años, entrevistamos a la nueva la presidencia de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae) y nos cuenta su opinion del sistema educativo. "No es que no tengan interés, sino que no se sienten implicados con lo que estudian o la forma en la que los tratan en los institutos; ese desinterés es, más bien, desmotivación, pero cuando llega la hora de la verdad y algo les afecta, la mayoría se movilizan" "Canae tiene los mismos objetivos desde siempre, porque nunca se solventan." "No hay becas en ESO, pero costes ocultos"