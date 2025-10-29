·
11070
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
7121
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
8312
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
6066
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
5010
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
406
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
639
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
563
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
472
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas"
662
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
Andrea Ferrari, la voz de las familias en el funeral de la dana: "Acepté hablar por las víctimas porque es lo que mi madre hubiera querido"
Tiene 20 años y perdió a su madre el 29-O. Por su memoria, se ha decidido a ser una de las tres familiares de los fallecidos en hablar durante el funeral de Estado
#1
NPCMeneaMePersigue
La élite aplaude a Mazón mientras se niega a prevenir el cambio climático un año más tarde preparando el siguiente GENOCIDIO (a las ordenes de israel)
Siguen ocultando mamografías en valencia, 90.000 mujeres afectadas
Ellos aplauden y nosotros somos masacrados, asesinados y lloramos
En 2 videos aquí
x.com/JMLladro/status/1983497470064664624
