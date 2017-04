Andalucía recibe menos fondos para empleo, ¿el ministerio la está castigando?

Este año Andalucía va a recibir menos fondos del Gobierno del PP para políticas de activación de empleo, donde se incluyen los cursos de formación, porque la Junta de Andalucía, no ha cumplido con los objetivos que se habían establecido en la Conferencia Sectorial de Empleo. Por tanto, el Gobierno del PP no está castigando a Andalucía con menos fondos para combatir el desempleo como se ha podido leer en algunos medios. Sino que la razón ha sido la de no conseguir cumplir con los objetivos marcados por el Ministerio de Empleo: recolocaciones,