Andalucía y el cáncer: cuando las cifras obligan a mirar al sistema. Cuando fallan los cribados y sobran las excusas

Tres mil setecientas muertes adicionales por cáncer en apenas seis años no son una anécdota estadística ni un simple recurso retórico. Son una señal de alarma. Andalucía continúa mostrando peores indicadores sociales que muchas comunidades autónomas. Tiene mayores niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad territorial. Y precisamente por eso necesita un sistema público especialmente robusto en prevención, diagnóstico precoz y seguimiento clínico. Si la atención primaria se debilita, el impacto no aparece solo en las urgencias saturadas: t