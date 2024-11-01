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Andalucía y el cáncer: cuando las cifras obligan a mirar al sistema. Cuando fallan los cribados y sobran las excusas

Andalucía y el cáncer: cuando las cifras obligan a mirar al sistema. Cuando fallan los cribados y sobran las excusas

Tres mil setecientas muertes adicionales por cáncer en apenas seis años no son una anécdota estadística ni un simple recurso retórico. Son una señal de alarma. Andalucía continúa mostrando peores indicadores sociales que muchas comunidades autónomas. Tiene mayores niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad territorial. Y precisamente por eso necesita un sistema público especialmente robusto en prevención, diagnóstico precoz y seguimiento clínico. Si la atención primaria se debilita, el impacto no aparece solo en las urgencias saturadas: t

| etiquetas: criabdo de cáncer , oncologia en andalucia
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3 comentarios
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#1 Horkid *
La oncología no depende únicamente de los hospitales de alta tecnología ni de los grandes tratamientos innovadores. Depende también de algo mucho menos visible: médicos de familia accesibles, cribados funcionando, continuidad asistencial, derivaciones rápidas y sistemas epidemiológicos capaces de detectar problemas antes de que estallen.
Porque cuando hablamos de cáncer, las consecuencias del deterioro institucional nunca son abstractas. Se traducen en tiempo perdido, diagnósticos tardíos y…   » ver todo el comentario
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sotillo #2 sotillo
#1 Parece más importante que Sánchez dimita, por lo que sea , que la Sanidad y las mejoras económicas
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manuelpepito #3 manuelpepito *
¡A votar a Juanma este domingo!
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