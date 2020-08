Andalucía abre la puerta a dejar a niños menores de 6 años en casa pero avisa a familias con hijos entre 6 y 16 años

El pasado martes Juan Marín expresó que los padres «están en su derecho» a no llevar a sus niños al colegio en Andalucía. Pues bien, 24 horas después, el vicepresidente de la Junta de Andalucía ha recordado que hasta los 6 años la educación no es obligatoria y, por tanto, es «lógico y razonable» que los padres y madres decidan si sus hijos van a clase.las familias con hijos entre 6 y 16 años tienen que llevarlos a los centros escolares porque están en una etapa educativa obligatoria, y deben «atenerse a las consecuencias» en caso de no hacerlo