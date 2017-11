Andaluces en Cataluña

Muchas veces no entiendo ese odio y desprecio que muchos andaluces tienen hacia Cataluña, incluso muchos de ellos no la han pisado en su vida. Claramente este odio puede venir, por culpa de los medio de comunicación, y por el daño del independentismo, impulsado por el ex presidente de Cataluña, Artur Mas. Pero no debemos de olvidar que Cataluña, fue la vía de escape y de subsistencia de muchos andaluces en los años sesenta y setenta. Muchos andaluces han conseguido hacer una carrera profesional, gracias a la emigración propia o de sus padre