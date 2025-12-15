edición general
La anciana que murió en Mallorca tras ser pinchada con una jeringuilla por un ladrón en su chalet  

El 29 de diciembre de 1989 una sexagenaria alemana sorprendió a un toxicómano robando en su lujoso chalet de Bendinat. El delincuente le clavó una jeringuilla y poco después la señora se desplomó en el suelo. Esta es la crónica de una muerte violenta que creó una gran psicosis entre la comunidad germana instalada en la Isla. Esa tarde noche, pasadas las cinco, un ladrón se coló en un chalet de la calle Rossegada, en la urbanización de Bendinat. Comenzó a recorrer las distintas estancias de la casa, apoderándose de joyas y dinero en efectivo....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Nunca quedó muy claro si el hampón había estado vigilancia la vivienda o si, por el contrario, entró allí porque pensaba que encontraría efectos valiosos que canjear luego por drogas. Lo cierto es que cuando se disponía a huir del chalet, con el botín, se topó de bruces con la dueña de la casa.
Torrezzno #2 Torrezzno
Es que los 80 eran muy peligrosos. Siempre te sacaban una jeringuilla con SIDA para robarte
TripleXXX #3 TripleXXX
#2 En este caso seria SIDA express
