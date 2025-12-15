La anciana que murió en Mallorca tras ser pinchada con una jeringuilla por un ladrón en su chalet  

El 29 de diciembre de 1989 una sexagenaria alemana sorprendió a un toxicómano robando en su lujoso chalet de Bendinat. El delincuente le clavó una jeringuilla y poco después la señora se desplomó en el suelo. Esta es la crónica de una muerte violenta que creó una gran psicosis entre la comunidad germana instalada en la Isla. Esa tarde noche, pasadas las cinco, un ladrón se coló en un chalet de la calle Rossegada, en la urbanización de Bendinat. Comenzó a recorrer las distintas estancias de la casa, apoderándose de joyas y dinero en efectivo....