"Tot el poble cantará" es la versión del conocido tema de Los Miserables Do You Hear the People Sing? (La canción del pueblo, en español) creada por la agrupación de la Asamblea Nacional de Catalunya en Terrassa (Barcelona). Perfectamente grabada, con buenas voces y el fondo musical de la célebre composición de Claude-Michel Schönberg, esta versión supone toda una infracción de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).