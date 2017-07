El 21 de junio entramo astronómicamente en el verano del año 2017. En este contexto hay que recordar que se trata de una de las múltiples definiciones para determinar de una forma exacta el inicio del verano. Por ejemplo, para los meteorólogos el verano empieza el 1 de junio. No obstante, esto no significa que no podamos observar fenómenos o situaciones atmosféricas veraniegas antes de estas fechas. El tiempo no conoce de plazos.