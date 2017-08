Análisis político y social desde Venezuela, por Alberto Pradilla

El apoyo al gobierno de Nicolás Maduro llegó a mínimos históricos, porque las dificultades económicas han sido muy severas. Pero esto no implica que quienes desconfiaban de la gestión del actual mandatario estuviesen dispuestos a seguir a la oposición”, opina Alberto Pradilla, desde Caracas. “Existe una fuerte polarización, sí, pero por sí sola no explica la complejidad de Venezuela ya que no estamos ante dos bloques monolíticos. Hay grises y matices e incluso gente que cambia de bando”.