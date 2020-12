ANÁLISIS: Oniria Crimes

El mundo de la investigación y los asesinatos, es algo que siempre llama la atención, no solo por ver hasta donde se retuerce la mente humana, sino que además porque el ser partícipe de una de estas investigaciones nos hace sentir más inteligentes. Por ello, y con el afán de parecerlo, me he enfrentado a esta interesante aventura creada por la buena gente patria de cKolmos Game Studios, y que llevaba siguiendo desde hace un buen tiempo. Y en el que he terminado por encontrarme totalmente sumergido y enamorado por un universo, una narrativa....