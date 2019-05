Un análisis devastador del recorte de impuestos muestra que no se ha hecho prácticamente ningún bien económico

El Servicio de Investigación del Congreso (CRS) acaba de publicar una profunda inmersión en el impacto económico de los recortes en su primer año, y emerge del agua con una imagen diferente. El CRS encuentra que los recortes prácticamente no han tenido ningún efecto en los salarios, no han contribuido a un aumento de la inversión y no se han acercado a pagar por sí mismos. Tampoco han entregado un recorte al contribuyente medio.(ING)