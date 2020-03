Analisis de datos muestran que en los mamíferos no-humanos las hembras también viven más [ing]

Un equipo internacional de investigadores ha encontrado evidencia de que los mamíferos hembras además de los humanos también viven más que los machos. En Proceedings of the National Academy of Sciences describen cómo compilaron y analizaron datos demográficos de un gran número de poblaciones. Para comprender mejor las tasas de longevidad de los mamíferos en general, los investigadores recolectaron y analizaron datos demográficos de 101 especies que cubren 134 poblaciones. También estudiaron por separado la longevidad en poblaciones (...)