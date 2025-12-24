edición general
Analía Plaza, la escritora que retrata a los nuevos jubilados españoles: "Se están pegando la vida cañón"

Analía Plaza (1989) forma parte de esa primera generación de la historia contemporánea española que, contra todo pronóstico y expectativa, está viviendo peor de lo que lo hicieron sus padres. Es una mujer nacida en la capital, criada en Tres Cantos, licenciada por la Universidad Complutense y que, ya en su vida de joven y adulta (como tantos de sus coetáneos), se ha visto obligada a mudarse de barrio en barrio del Foro -Malasaña, La Latina, Chamberí, Arganzuela- hasta recalar en Puente de Vallecas.

aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
La derecha ha decidido usar la confrontación generacional como arma política.
Esperemos que los jubilados, base histórica de la derecha, tomen nota para la proximas elecciones.
#10 Juantxi
#3 Los jubilados creo que están bastante más alejados de la derecha que nunca. Son de los nacidos en 1960 y antes. Y además debemos contar con los que teniendo más de 57 años siguen trabajando para evitar una pensión ridícula. Sufrieron la mal llamada transición y comprobaron demasiadas falacias en el consenso PP-PSOE. Creo que van a ser mayoría entre los votos de la izquierda más allá del PSOE, no así los jóvenes menores de 30 años.
Blackat #2 Blackat
Menuda hija de puta : Si tiene donde caerse muerta es gracias a nuestros abuelos y padres .

Se equivoca de enemigo : Netflix , palomitas y sofá no es lo que le va a salvar del capitalismo

Así reviente está ingrata
#4 chavi
#2 Como si fueran los pensionistas los responsables de su situación...
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Así justifican recortar las pensiones cuando entre la derecha, meterles miedo, que vendan sus casas para seguir alimentando la burbuja inmobiliaria, fondos de pensiones y tirar a los trabajadores de su barrio y meter a guiris mientras te dicen que el problema es el árabe

De esta manera se nos sustituye, como cuando no avisaron de las inundaciones para que esta gente consumiera y asesinaron 230 personas

Es un genocidio
Mala #6 Mala
Estos que se están pegando la vida cañón, son los que durante años, cuando emigraban del pueblo, tenían que irse "de patrona", o sea a compartir piso. Después vivieron sacrificados y sacrificando a sus hijos para poder tener una vivienda y darles estudios en lugar de tener que ponerles a trabajar a los 14 o 16 como hicieron con ellos. Ahora que lo tienen todo pagado, llegan los jóvenes a decirles que no hay derecho a que vivan bien mientras ellos no pueden viajar todo lo que les gustaría, ni estar de cañitas todo el tiempo, ni poder independizarse.
kevers #8 kevers *
#6 no sé si estás a tiempo de editar para corregir lo de "sacrificando a sus hijos". :-S
insulabarataria #11 insulabarataria
#8 a Moloch gustar el primer comentario, no hacer falta cambiarlo.
Mala #13 Mala
#8 Pensé que había escrito con faltas de ortografía :-O :-O Pues si les sacrificaron. No había para ir al burguer, ni a comer fuera, ni para ropa de marca... esas cosas.
sotillo #5 sotillo
forma parte de esa primera generación de la historia contemporánea española que, contra todo pronóstico y expectativa, está viviendo peor de lo que lo hicieron sus padres Y aquí dejo dejó de leer
#7 Glicinia
Culpa a los demás de su fracaso
#9 Barallocash
Le dijo un barrendero a alguien que escribe libros…te estás pegando la vida cañón.
uyquefrio #15 uyquefrio
«Se ha generado todo un discurso de 'tú estás haciendo una guerra generacional'», dice. «Yo creo que no. Yo simplemente estoy explicando cómo han sido las cosas para esa generación y qué consecuencias está teniendo». Lo repite para que quede claro: «No es un agravio comparativo ni se trata de inculparles a ellos». Su objetivo es «hacer un retrato de esa generación» y, a partir de ahí, «ver cómo han crecido y cómo se ha desarrollado su vida en muchos aspectos»

Menuda cobarde.
#12 burgerconqueso
Me compraria el libro para limpiarme el culo con el, pero paso de poner mi granito de arena para que esta subnormal siga echando mierda sobre los jubilados.
#14 Zerjillo
Lo normal: te jubilas, tienes más tiempo y si tienes posibilidades, disfrutas. Supongo que ella si tuviera tiempo y dinero se dedicaría a malvivir. Menuda mema.
