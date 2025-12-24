Analía Plaza, la escritora que retrata a los nuevos jubilados españoles: "Se están pegando la vida cañón"

Analía Plaza (1989) forma parte de esa primera generación de la historia contemporánea española que, contra todo pronóstico y expectativa, está viviendo peor de lo que lo hicieron sus padres. Es una mujer nacida en la capital, criada en Tres Cantos, licenciada por la Universidad Complutense y que, ya en su vida de joven y adulta (como tantos de sus coetáneos), se ha visto obligada a mudarse de barrio en barrio del Foro -Malasaña, La Latina, Chamberí, Arganzuela- hasta recalar en Puente de Vallecas.