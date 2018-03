Analía Pereyra: orgullosa ama de casa

-No sé si te va a servir lo que te diga, porque yo tuve la suerte de elegir. -¿Vos elegiste ser ama de casa? -Absolutamente. Y me siento una privilegiada. -Pero la casa tiene mala prensa... -Lo elegí cuando tuve a mis hijos y empezábamos de cero con mi marido. Y lo elijo ahora que estoy en una buena posición económica. -Ser ama de casa suena a enfermedad del patriarcado… -Ay, por favor, yo no soy una esclava ni nada de eso... La otra vez quise ir a la marcha para acompañar a mi hija. La marcha del aborto. Ella no quiso. Yo le decía, dale,