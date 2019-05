Anabel Alonso deja planchado a Fran Rivera con nueve palabras

En relación con la muchacha de IVECO que entre unos y otros han suicidado por la difusión de unos vídeos eróticos, Fran Rivera dijo en Espejo Público: "[La muchacha] No es culpable, evidentemente, es una víctima, y el malnacido que haya... porque no es de hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo. A todas las niñas, a todas las mujeres: por favor, que no manden vídeos de ese tipo". Tuit de Anabel: "A ver Fran, querrás decir los hombres como tú".