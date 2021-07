Ana Morgade tras las quejas de Toni Cantó: “No te contratan porque eres más malo que la droga”

El también actor, que se va a embolsar 75.000 euros al año, ha concedido una entrevista al periódico ‘El Español’, donde ha vuelto a arremeter contra Cataluña, porque no consigue trabajar allí. Cantó aseguró que no podía trabajar porque no se hace teatro en español en la región. La cómica Ana Morgade también ha querido opinar sobre las palabras del exdiputado: “No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano y tanto como he querido, haciendo obras, shows de Impro y standup.