Ana botín entra en campaña potenciando a Nadia Calviño y cargando contra Unidas Podemos

Pablo Iglesias ha querido responder a Botín durante un mitin en Barcelona: “El problema es que saben que si estamos en el Gobierno nos van a seguir votando mucho más. Por eso Ana Patricia Botín, la CEOE y las cloacas entran en campaña a trabajar a pleno rendimiento para que no gobernemos”. “Ana Patricia Botín ha entrado en campaña a decir que no les gustamos. Os doy las gracias por poder presumir de que somos una fuerza política que no pide dinero a los bancos para hacer la campaña electoral”. Los retos del Santander, no de los españoles