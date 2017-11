Lo importante de las bodas son las previas, como en los combates de boxeo, que es donde está realmente toda la tensión. En Inglaterra andan entusiasmados, quizá porque se pensaban que ya no casaban al príncipe Harry. Una incertidumbre que debe de ser como la de mi abuela cuando me dice cada vez que puede: “Me muero y no te casamos”. Pero claro, mi abuela no es Isabel II.