Amor, promesas sexuales, 5 millones de dólares y Juan y Medio: la historia de mi estafa nigeriana

A finales de los noventa y principios de los 2000 se hizo popular un tipo de estafa por Internet: la del príncipe nigeriano. Este tipo de estafas han ido mutando y haciéndose más sofisticadas con el paso de los años, lo cual no evita que no se huelan a kilómetros cuando aparece su más leve indicio. Eso fue lo que me ocurrió hace unas semanas, cuando un mail sospechoso de una tal “Romel Carry” me hizo dibujar la imagen mental del príncipe de Zamunda envuelto en una piel de cordero. Y le di pábulo.