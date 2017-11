Amnistía para la casta

Podemos había hecho grandes esfuerzos por interpretar la España posterior a la burbuja, pero se dejó el aliento en el relato y ya no le quedaron fuerzas para transformarla. Así, no solo ha desertado de sus viejas ambiciones de regeneración, cediendo ese papel a otros partidos del arco parlamentario, sino que parece haberse pasado al enemigo. Esta semana, y a raíz de las detenciones de varios exconsellers del Govern, Pablo Iglesias escribió en Twitter: "Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. Libertad presos políticos".