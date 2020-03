Amnistía Internacional insta a Reino Unido a garantizar a Julian Assange un proceso de extradición justo

“En los últimos cuatro días, Julian Assange trató repetidamente de dirigirse al tribunal para decir que no podía oír los procedimientos, no podía comunicarse de forma efectiva con sus abogados o darles instrucciones, y no podía centrarse ni concentrarse en el banquillo a causa de la medicación que está tomando.” “Nos preocupa que, si no se toman medidas adecuadas en las vistas de mayo para garantizar la participación efectiva de Assange en los procedimientos, la justicia del proceso correrá peligro.”