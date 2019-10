Amnistía Internacional denuncia la ineficacia de la legislación sobre la violencia sexual

“La edad a la que empiezan a acceder los chicos a la pornografía ahora mismo está en los 8 años porque no hay educación afectivo-sexual”, ha denunciado Álvarez. Aunque pudiera parecer que la última ola feminista es un movimiento que esté impregnando a las más jóvenes, la experta ha explicado que “cuando hablas con chicas de 15 a 22 años puedes ver que muchas no tienen problema en autodenominarse feministas cuando no son conscientes de que están viviendo situaciones de violencia machista por parte de sus parejas”.