AMLO afirma que en su gobierno funcionarios no tendrán atención médica privada

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó que durante su gobierno los funcionarios públicos no tendrán seguros médicos de gastos mayores ni atención médica privada. Adelantó que propondrá a los poderes Legislativo y Judicial que hagan lo mismo para que sea un plan de austeridad de Estado, y no sólo del gobierno federal. "No van a haber seguros médicos ni atención médica privada para altos funcionarios públicos, así de claro, eso lo dijimos en la campaña, vamos a ahorrar y yo espero que los otros poderes hagan lo mismo"