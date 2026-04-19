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Amira Hass, periodista israelí en Cisjordania: "Lo que están haciendo los colonos muchos lo llaman terrorismo"

Amira Hass, periodista israelí en Cisjordania: "Lo que están haciendo los colonos muchos lo llaman terrorismo"

A sus casi 70 años, Amira Hass (Jerusalén, 1956) conserva intacta la irreverencia que ha definido su trayectoria como una de las grandes reporteras de Oriente Próximo. Durante décadas, fue la única periodista israelí en vivir en los territorios palestinos, una elección que le ha acarreado descalificaciones y no pocos riesgos entre sus propios compatriotas, pero también un conocimiento profundo de la causa palestina —poco común en una informadora hebrea— de su pasado, su presente y sus raíces.

| etiquetas: amira hass , israel , cisjordania , palestina , terrorismo , colonos
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3 comentarios
16 3 0 K 193 actualidad
hakcer_dislexico #1 hakcer_dislexico
Muchos no, TODOS los que no sean unos sionazis supremacistas.
1 K 20
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 Bueno, tampoco le quitemos gravedad al asunto calificando de mero terrorismo lo que en realidad es limpieza étnica.
4 K 69
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
#2 ANTIMESITA !!!!
1 K 20

menéame