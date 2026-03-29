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América Latina alcanza su nivel más bajo de fecundidad: el mapa de una región en transformación

América Latina alcanza su nivel más bajo de fecundidad: el mapa de una región en transformación

Los niños ocupan un lugar cada vez más marginal en los proyectos de vida de las nuevas generaciones. La educación aparece como una variable decisiva. A lo largo de las últimas décadas, a mayor nivel educativo de las mujeres, menor cantidad de hijos. Las mujeres de menores ingresos terminan teniendo más hijos de los que desearían y las de mayores, lo contrario, menos de los que quisieran. La transición fue mucho más acelerada que la europea: “incluso, superó lo que Naciones Unidas proyectaba dos décadas atrás”.

| etiquetas: sudamérica , natalidad , cambios , mapa
2 1 0 K 33 Natalidad
3 comentarios
2 1 0 K 33 Natalidad
#2 BoosterFelix
¿Los latinos vueltos aporófobos? Esta sí que no me la he visto venir.
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Skiner #1 Skiner *
Como no va a tener el nivel más bajo de fecundidad América Latina si muchas mujeres en edades fértiles han migrado a otros paises. :troll:
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#3 lamonjamellada
Buenas noticias, significa que ha aumentado el nivel educativo medio, especialmente entre las mujeres.
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