"Me amenazaron con terminar igual que Ardines"

Ana Díaz, alcaldesa de Riosa, denuncia las amenazas que están sufriendo tras el asesinato de un concejal de IU en Llanes el pasado agosto. Tanto ella como sus concejales han sufrido amenazas en las últimas semanas: "yo tras el asesinato de Ardines recibi una carta anónima en la que se me amenazaba con terminar igual que Ardines".El apoyo de su familia ha sido fundamental y ahora más que nunca no piensa tirar la toalla: "Si tenía alguna duda en presentarme a la siguientes elecciones municipales esto me ha quitado todas las dudas"..