El ambientalista que afirma que la emergencia climática es un gran fraude

"En nombre de los ambientalistas de todas partes, me gustaría disculparme formalmente por la alarma climática que hemos creado en los últimos treinta años. El cambio climático está sucediendo. Simplemente no es el fin del mundo. Ni siquiera es nuestro problema ambiental más grave"

Los intentos de Forbes por minimizar su impacto han sido en vano. La carta está dando la vuelta al mundo y lo hace por una razón muy sencilla: Shellenberger no es cualquier pirado negacionista. Hablamos de alguien nombrado "héroe del medio ambiente" por Time.