Amazon pone en el punto de mira a la banca prestando mil millones de dólares a pymes en un año

Amazon genera muchas noticias y, con el ruido de la adquisición de Whole Foods, ha pasado casi desapercibida una nota de prensa de la compañía sobre su negocio de préstamos a empresas. Financial Times, por ejemplo, publicaba un artículo al respecto, “Amazon to ramp up lending in challenge to big Banks”, en el que especulaba sobre la posibilidad de que Amazon se convierta en un competidor para los bancos tradicionales, desde hace tiempo inquietos por el avance de las iniciativas Fintech.