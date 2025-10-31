Amazon no es la única: las tecnológicas han despedido a 800.000 trabajadores desde la pandemia

Amazon ha puesto en marcha un proceso de despido colectivo, que según ha confirmado a la SER la propia compañía, afectaría a 1.200 empleados en centros de Madrid y Barcelona, pero no de logística, sino de tareas corporativas, es decir, en los centros de Amazon Digital Spain. Estos despidos se enmarcan en los 14.000 ya anunciados por la empresa esta misma semana. La medida fue anunciada por Beth Galetti, la vicepresidenta, y lo justificaba como una forma de "reducir y redireccionar recursos".
| etiquetas: amazon , tecnológicas , despidos , pandemia