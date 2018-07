Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft, los cinco aterradores

Amazon, Google, Facebook, Apple y Microsoft, las cinco mayores compañías tecnológicas del mundo son conocidas como “Los cinco aterradores” (The Frighful Five). Los nuevos ídolos y referentes empresariales crecen a gran velocidad y de forma descomunal, adquiriendo más poder y fuerza cada día. Estos verdaderos titanes económicos son los nuevos ídolos. La gran ilusión es poder trabajar para ellos pero, cuidado, no todo lo que reluce es oro.