Amazon apuesta por la historia de Marie Curie en su nueva película

Amazon ha escogido la historia de Marie Curie para continuar su apuesta por el contenido original. La biografía de la científica será el eje central de Radioactive, dirigida por Marjane Satrapi (Persépolis) y protagonizada por Rosamund Pike (Gone Girl). La película se basará en la novela autobiográfica Radioactive: Marie y Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout, escrita por Lauren Redniss en 2010. El libro se centra en el descubrimiento de la radioactividad dentro de la relación entre la científica y Pierre Curie.