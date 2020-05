Amaral - Ratonera - Vitoria Buesa Arena (29/10/16)  

Canción Ratonera de Amaral. No se como duermes por las noches, Estúpido farsante, si mientes más que hablas Allí por donde pasan los de tu calaña, ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, Rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo. Puedes intentar que te perdone Dios, no lo haré yo, No lo haré yo.