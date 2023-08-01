AMANTE DEL FINAL DE LOS TIEMPOS - Ilustración y cuento de Oswaldo Mejía

Un mundo anárquico, apocalíptico, sin leyes, con la delincuencia y crímenes campeando en las calles. Asesinatos, violaciones de todo tipo, atentados, tiroteos, batallas campales y masacres. Las autoridades corruptas, globales y totalitarias, no pueden, ni tampoco tienen el mínimo interés en detener esa realidad distópica a la que están expuestos los “comunes mortales”. Los políticos y todas las mal llamadas autoridades no se preocupan mucho por ello, pues estos, sus familiares y allegados se saben bien protegidos por verdaderos ejércitos de guardaespaldas



Los últimos intentos por mantener algo de orden consistieron en utilizar vigilancia y represión tecnológica robotizada, pero resultó un rotundo fracaso, pues el crimen organizado en bandas delincuenciales y asociaciones terroristas estaban eficientemente capacitadas en cibernética, lo que les permitía fácilmente interferir o bloquear el accionar de los drones y los robots, y en muchos casos hasta variaban el propósito de estos artefactos haciéndoles operar a ordenes de los bandos criminales.