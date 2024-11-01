edición general
1 meneos
12 clics

El alza fiscal y el fin de la 'Golden Visa' echan a 500 ricos del país con 2.700 millones

Salida de ricos en España. Más de 500 millonarios saldrán del país este año y se llevarán con ellos 2.700 millones de euros por la mayor presión fiscal y la falta de programas atractivos para captar extranjeros que quieran invertir.

| etiquetas: impuestos , patrimonio , fiscalidad
1 0 5 K -30 actualidad
3 comentarios
1 0 5 K -30 actualidad
TonyStark #3 TonyStark
"500 millonarios saldrán del país este año y se llevarán con ellos 2.700 millones de euros"

sensacionalista por la negrita.

Si estaban en régimen especial (Ley Beckham), solo tributaban por rentas generadas en España, no por las del extranjero.

Si eran no residentes, solo tributaban por rentas de fuente española (por ejemplo, alquileres o plusvalías de inmuebles en España).

No todo el dinero que “se llevan” tributaba aquí. Parte de su riqueza seguramente ya estaba en el extranjero y no genera ingresos gravables en España.
6 K 70
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Maravilloso, ojalá se fueran 5000.

El que quiera vivir aquí, que apoquine progresivamente. El que quiera venir a chupar estado del bienestar mientras tributa a lo somalí, fundíbulo y que deje sitio a la gente honrada.
4 K 56
#1 Suleiman
Que pena.. no podrán venir la mafia rusa para blanquear su pasta....
1 K 25

menéame