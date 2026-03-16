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Alvise 'regala' tres escaños al PSOE y castiga por triplicado a Abascal

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, no fue el único, ni el primer responsable de los tres escaños que ganó su formación en las urnas ayer. Lo fue Alvise Pérez. Vox hubiera conseguido esos asientos si la formación del eurodiputado, Se Acabó La Fiesta (SALF), no hubiera concurrido, ya que el número de votos a Alvise en tres provincias medían más que la distancia que les faltaba a los de Abascal para lograr un escaño más y dejar sin él a los socialistas.

| etiquetas: alvise abascal , psoe , escaños , vox
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7 comentarios
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#1 daniMate
Suponiendo que esos votos hubieran ido a Vox en lugar de a la abstención, lo cual es mucho suponer.
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Es un artículo de El Inmundo, no le pidas más. Pero está bien para hacerse una idea de cómo discurren ciertas mentes.
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#4 Eukherio
#1 Es pura especulación. Pero se nota que quieren liquidar a Alvise porque está en ese momento incómodo en que no saca nada y resta bastante a los otros. En las generales si saca un 2% y 0 representantes, o uno en Madrid, les hace una escabechina de la hostia.
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Connect #5 Connect
#4 No hay excusa para liquidar a Alvise. Además de tonto, es torpe. Para lo único que sirve es por lo que parece, poner trabas a VOX. Si así es, bienvenido sea el tarugo este
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#6 Eukherio
#5 Alvise está jugando a sacar uno en algún sitio a ver si puede trincar pasta en caso de que el gobierno dependa de él.
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Battlestar #3 Battlestar
La gente debe dejar de suponer que los votos para otros son suyos, como cuando podemos piensa que los votos a otros partidos de izquierda serian suyos.

PUEDE pasar, evidentemente, pero también pueden por ejemplo no votar, o votar a un tercero y no necesariamente al más "cercano". Porque no todo el mundo está restringido por el sacrosanto axis izquierda/derecha
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Alegremensajero #7 Alegremensajero
Artículo de política-ficción.
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menéame