Alvise Pérez denuncia que faltan papeletas de SALF en 102 colegios electorales de Aragón

Según ha afirmado, la información habría sido detectada a través de su software “anti fraude electoral”, Scrutinia, y ya ha sido trasladada a la Junta Electoral Central.

Alvise ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, a las puertas del colegio electoral de Miralbueno Julián Nieto, donde ha acompañado a la candidata de SALF a la presidencia de Aragón, Cristina Falcón, en el momento de ejercer su derecho al voto. El eurodiputado ha explicado que su equipo ha recopilado fotografías, vídeos y audios que, según sostiene, "acreditarían..."