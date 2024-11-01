edición general
Alvise Pérez denuncia que faltan papeletas de SALF en 102 colegios electorales de Aragón

Según ha afirmado, la información habría sido detectada a través de su software “anti fraude electoral”, Scrutinia, y ya ha sido trasladada a la Junta Electoral Central.
Alvise ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, a las puertas del colegio electoral de Miralbueno Julián Nieto, donde ha acompañado a la candidata de SALF a la presidencia de Aragón, Cristina Falcón, en el momento de ejercer su derecho al voto. El eurodiputado ha explicado que su equipo ha recopilado fotografías, vídeos y audios que, según sostiene, "acreditarían..."

15 comentarios
#1 Suleiman
Intenta emular a Trump?
2 K 53
#3 Eukherio
#1 No, tendrá que denunciar que se hizo trampa para mantener el relato, o se venderá para las generales que el voto para Alvise es voto perdido para las derechas.
0 K 8
#7 dunachio
"Ha sido detectado a través de su software" xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
Espera
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
3 K 52
#13 woody_alien
#7 Es un "software" que sirve para contar los votos según las actas, pero los de las mesas han de introducir los datos voluntariamente, o sea un excel en una web xD - www.vozpopuli.com/espana/politica/scrutinia-bot-alvise-perez-indra.htm y no detecta una mierda, porque no puede.

Por otra parte no sé dónde vota este señor, en mi pueblo las papeletas no están en las cabinas de votación secreta porque no caben, son pequeñitas, los votos están en tacos apilados en una mesa enorme al lado de las cabinas
1 K 25
#15 dunachio
#13 es que este tío es un subnormal, pero profundo. Es un meme andante.
A mi, solo verle la cara, me provoca rechazo, y bueno, oírle hablar ya ni te cuento ...  media
0 K 13
#4 cosmonauta
Dejad de darle publicidad a la ardilla. No me seáis delays
2 K 29
#9 johel
No sabia que habia bautizado a sus cojones morenos como "scruitinia"
1 K 18
#14 poxemita
#9 www.scrutinia.com/

Igual tienen repositorio en GitHub.
0 K 10
#2 LaMinaEnMiPuerta
Recuerdo cuando nos parecía mal lo del 5%.
0 K 10
#5 Black_Txipiron
¿Faltan papeletas? Paras la votación en el colegio electoral, no montas el pifostio después.
0 K 9
#12 alhambre
#5 con lo tonto que es seguro que las ha quitado él y le pillan. Condenado por fraude contra su propio partido.
0 K 7
#6 El_Almondigas
No les ha votado ni sus madres
0 K 7
#8 poxemita
#6 tiene casi tantos votos como sumar y más que podemos.
0 K 10
#10 El_Almondigas
#8 Vale pos rectifico. Solo les han votado sus madres
0 K 7
#11 Gadfly
#6 como a los de podemos!
0 K 7

