Alvise Pérez denuncia que faltan papeletas de SALF en 102 colegios electorales de Aragón

Según ha afirmado, la información habría sido detectada a través de su software “anti fraude electoral”, Scrutinia, y ya ha sido trasladada a la Junta Electoral Central.
Alvise ha realizado estas declaraciones en Zaragoza, a las puertas del colegio electoral de Miralbueno Julián Nieto, donde ha acompañado a la candidata de SALF a la presidencia de Aragón, Cristina Falcón, en el momento de ejercer su derecho al voto. El eurodiputado ha explicado que su equipo ha recopilado fotografías, vídeos y audios que, según sostiene, "acreditarían..."
Espera
Por otra parte no sé dónde vota este señor, en mi pueblo las papeletas no están en las cabinas de votación secreta porque no caben, son pequeñitas, los votos están en tacos apilados en una mesa enorme al lado de las cabinas
A mi, solo verle la cara, me provoca rechazo, y bueno, oírle hablar ya ni te cuento ...
Igual tienen repositorio en GitHub.