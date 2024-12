Álvaro Ratón, exportero del Real Zaragoza, absuelto por tercera vez de agresión sexual: "Esto no se puede quedar así"

Álvaro Ratón,exportero del Zaragoza, ha sido absuelto por tercera vez (y definitiva) de la denuncia de una mujer por agresión sexual en 2018. El portero ha pasado 6 años “de calvario” en los que no ha podido ir a su pueblo, ni a casa de sus familiares, por la orden de alejamiento. “No he podido disfrutar de ciertas situaciones familiares por algo que no he hecho.Ahora que lo he demostrado y tenemos la veracidad de que hay falsos testimonios, ahora nos toca defendernos" dice Ratón, que tomará medidas contra la mujer "Esto no se puede quedar así"