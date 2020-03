Álvarez de Toledo se desmarca del PP y del 8-M: “Soy feminista amazónica y en mi nombre no habla nadie”

La diputada popular defendió en la junta de portavoces del Congreso; “Las mujeres no somos bloques identitarios o monolíticos, las mujeres no somos colectivos, no todas sentimos lo mismo. Estoy en contra de caer en la colectivización de la mujer, en mi nombre no puede hablar nadie, ni hombre ni mujer. No pienso lo mismo que Irene Montero o Carmen Calvo sólo porque nací con los mismos órganos que ellas”.