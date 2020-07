Álvarez de Toledo asegura que le gustaría «'galleguizar' el PP» si no significa desconocer «si se sube o si se baja»

"Si me pregunta si habría que 'galleguizar' al PP nacional le digo que encantada de 'galleguizarlo', siempre que eso no signifique que no se sabe si sube o si baja, o si va o si viene". Una afirmación que la dirigente del PP califica de "comentario simpático a partir de un tópico que nos gusta a los defensores de la identidad". Álvarez de Toledo no ha hecho campaña en las elecciones gallegas y ha tenido roces con el presidente gallego durante la crisis del coronavirus a costa de la crispación en el Congreso.