El alunicero Niño Juan aparece vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado en Carabanchel

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido, vivo y con signos de haber sufrido una paliza, tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado fuentes próximas a la investigación. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, según las mismas fuentes.
Suerte ha tenido, entiendo que le ha salvado que era algo mediático