El alunicero Niño Juan aparece vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado en Carabanchel

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido, vivo y con signos de haber sufrido una paliza, tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado fuentes próximas a la investigación. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha recibido ninguna denuncia por el secuestro, según las mismas fuentes.

5 comentarios
Magog #2 Magog
No entiendo a los que les compensa esa vida de mierda que siempre termina mal... a mi me parecen unos puntos subnormales
Suerte ha tenido, entiendo que le ha salvado que era algo mediático
#4 Ovidio
Vivo. Menudos chapuceros...
Kmisetas #1 Kmisetas
Pues se joda. Haber elegido mejor qué hacer con su vida.
sotillo #5 sotillo
#1 Poco me parece, ni siquiera denuncia
