Alumnos de los docentes denunciados desmontan la ofensiva contra el IES Palau(CAT)

"Gracias por preguntarnos", responden dos estudiantes de bachillerato y alumnos de los docentes denunciados, al pedirles información sobre los hechos. "Nos hemos encontrado que han venido, nos han preguntado si nos habían acosado o discriminado y al contestar que no, se han ido, no nos han preguntado nada más"."Los profes nos dijeron si queríamos ir a la concentración contra la violencia y por la paz, y quien quiso bajó y los que no se quedaron en clase", detalla un estudiante. "Pero algunos que se quedaron en clase comenzaron a gritar.