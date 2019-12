Una alternativa creíble a la tiranía del Sky

Salen a ganar en todos los frentes, pero especialmente en el Tour. Echando la vista atrás, el Sky ni su anterior encarnación en Discovery (los dos equipos con siete victorias prácticamente consecutivas) jamás han tenido un rival de este nivel, y a los números me remito: Ullrich tenía un Tour, pero Kloden no tenía ni un podio en una gran vuelta, al reves de este Jumbo con la Vuelta de Roglic y el Giro de Dumoulin, por no hablar de lo paupérrimo del ONCE con Beloki y González de Galdeano, o el Ivan Basso de los puestitos...